محمد سيدات :”الاستقبال كان ملكيا في الجزائر وأشكر الجميع”

أبدى رئيس قسم كرة القدم للأندية المحترفة بـ ” الكاف” محمد سيدات سعادته الكبيرة لنجاح ورشة العمل الإقليمية للأندية التابعة للكاف.

و قال محمد سيدات خلال كلمته التي نقلها موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة “أشكر فريق الكاف الذي كان موجودا معي في الورشة وعلى العمل المنجز، أشكر الفاف من خلال الرئيس والأمين العام على الجهد الكبير”.

وأضاف “نحن في الكاف نتمتع بمعايير عالية، و يجب أن يستمر العمل بهذا المستوى، الاستقبال كان رائعا في الجزائر وكان ملكيا، التنظيم كان رائعا ونأمل أن نحظى بتنظيم مماثل في محطاتنا القادمة في غانا وإثيوبيا شكرا للجزائر”.

و نال سيدات هو الأخر، هدية تذكارية بعدما سجل حضوره هو الأخر في الورشة التي واجد فيها كل الأمين العام نذير بوزناد و رئيس الفاف وليد صادي.