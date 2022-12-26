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قناة النهار

محمد شامي: الجزائر البلد الوحيد الذي يستطيع الإنظمام لمجموعة “بريكس” بكل سهولة

بقلم قناة النهار
محمد شامي: الجزائر البلد الوحيد الذي يستطيع الإنظمام لمجموعة “بريكس” بكل سهولة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/gk1Zz
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