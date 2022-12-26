قناة النهار محمد شامي: الجزائر البلد الوحيد الذي يستطيع الإنظمام لمجموعة “بريكس” بكل سهولة بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 22:56 الجزائر شارك غرِّد أرسل 82 0 رابط دائم : https://nhar.tv/gk1Zz اقرأ أيضا طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر نصر الدين قمريش: إختيار إسم "نيلسون مانديلا" على ملعب براقي ذكاء كبير من المسؤولين قناة النهار 24 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي لا يستسلم ويلعب إلى آخر دقيقة وضربات الترجيح لا يوجد فيها منتخب قوي قناة النهار 09 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر "يحي طبّيش :" المعجبون مهووسين بيّا يزّدمولي للدّار قناة النهار 23 ديسمبر دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن قناة النهار 09 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر زين عامر: لعب كأس العالم وكأس إفريقيا ليس نفس الشيء والظروف تتغير قناة النهار 17 ديسمبر مشاهد تدمع لها العين"..ظروف معيشية جد مزرية يعيشها عجوزان بعين الدفلى" قناة النهار 17 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر