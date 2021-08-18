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محمد شرفي: الإنتخابات المحلية مرهونة بالحالة الوبائية في البلاد

بقلم النهار أونلاين
محمد شرفي: الإنتخابات المحلية مرهونة بالحالة الوبائية في البلاد
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974087
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