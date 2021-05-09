محمد شرفي: الطبقة السياسية تريد أن تكون حاضرة في عملية الفرز وهذا يريحنا

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محمد شرفي: الطبقة السياسية تريد أن تكون حاضرة في عملية الفرز وهذا يريحنا
بقلم وفاء.ب

صرّح، اليوم الأحد، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، أن الطبقة السياسية تريد أن تكون حاضرة في عملية الفرز .

وقال شرفي عقب لقائه مع ممثلي الطبقة السياسية، وعددهم 16 حزبا، أنه تقرر إستحداث خلية تنسيق مع الأحزاب السياسية لإيجاد الحلول.

وأكّد، محمد شرفي، أن هذه الخطوة الأولى بين السلطة والأحزاب، راجيا أن تكون خطوة إيجابية.

وعرض، محمد شرفي، خلال اللقاء عدد القوائم المقبولة والتي بلغت 1483 قائمة، منها 646 حزبية و 837 حرة.

وذكر، شرفي، عدد القوائم المقبولة التي فيها مترشح مرفوض، حيث بلغت 898 قائمة منها 462 قائمة أحزاب.

وتجدر الإشارة أن اللقاء كان مبادرة من الأحزاب التي طالبت بحوار مع رئيس السلطة لمراقبة وضع سريان العملية الانتخابية.


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