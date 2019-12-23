محمد شرفي:  الفقيد رافق المسار الوطني في ظرف جد حساس وقاده إلى بر الامان

بعث رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي برسالة تعزية لعائلة الفقيد الفريق أحمد ڨايد صالح الذي وافته المنية اليوم عن عمر 79 سنة.

وأوضح شرفي ان الفريق ڨايد صالح ادى واجبه الوطني بكل صدق وإخلاص وحافظ على سلامة الوطن والمواطن .

وأشار رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات ان الفقيد رافق المسار الوطني في ظرف جد حساس وقاده إلى بر الامان.

واضاف شرفي أن قرارات الفريق ڨايد صالح كانت قرارات القائد الملهم بكل مسؤولية وتفان جراه الله جزاء المحسنين.

ونوه محمد شرفي بالتاريخ الجهادي الذي قدمه الفريق ڨايد منذ الثورة التحريرية المجيدة إلى أن وافتنه المنية خدمة للوطن.

وإختتم شرفي رسالته بخالص تعازيه الشخصية لأفراد عائلتة وكذا قيادة الجيش الوطني الشعبي وكافة افرادها.

إنا لله وإنا إليه راجعون