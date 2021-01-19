محمد شرفي: سيتم وضع آلية لمراقبة مصادر ومضمون تمويل المترشحين

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي عن وضع آلية لمراقبة مصادر ومضمون تمويل المترشحين.

وقال شرفي في لقاء خاص خص به النهار لمراقبة المال العام لا يمكن ان نبحث عن الأخلاق الفردية للمترشحين أوللمولين.

وتابع محمد شرفي انه لابد من وضع ميكانيزم لمحاسب المالي لدى المترشح دوره مراقبة مصدر الاموال كيفية إستعمالها.

وأضاف شرفي سيكون ميكانيزم لدى المراقب المالي بعد الإنتخابات زيادة على المراقبة التي تفرضها المحكمة الدستورية.

كما اشار شرفي أن هذا الميكانيزم الذي سيتم وضعه مثل الدول المتقدمة التي تراقب أموال الإنتخابات مضمون تمويلها مصادرها وإستعمالها.