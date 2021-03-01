محمد شرفي: صدور قانون الإنتخابات قريبا

الوطني
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محمد شرفي: صدور قانون الإنتخابات قريبا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، إن قانون الإنتخابات سيصدر قريبا.

وأورد شرفي، في لقاء مع سفير الإتحاد الأوروبي، في إطار التحضير للإنتخابات التشريعية: “هي فرصة لتوضيح استعدادات السلطة من أجل جعل سيرورة الانتخابات في المستوى”.

وكشف محمد شرفي، إن الطرفين أوضحا الآفاق المستقبلية في التعاون بين الاتحاد الأوربي والسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

مضيفا بأن السلطة سجلت ارتياحا لدى سفير الإتحاد الأوروبي، وتفاؤلا للانتخابات المقبلة.

وأكد محمد شرفي، بأن كل ما يخص تنظيم الانتخابات يهم السلطة.

وبالنسبة للولايات الجديدة، كشف ذات المتحدث، بأنه سيتم تنصيب منسقين بالنيابة.


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