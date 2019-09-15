محمد شرفي: “لانستبعد إجراء مناظرة بين المترشحين والأحزاب بعد موافقة السلطة”

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، أنّ السلطة المستقلة، تُبنى على أسس جديدة، تتطلب تجنيد تفكير و اجتهاد أكبر .

وأفاد محمد شرفي خلال ندوة صحفية اليوم الاحد ، انه هناك اعمال يفرضها القانون من تنصيب المكتب واعداد القانون الداخلي الذي يسمح بتنظيم اشغالها وتنظيم اعمالها على المدى القصير ، لاننا على مشارف استدعاء الهيئة الناخبة.

ويرى رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلزامية مساهمة الفئة الشعبية من الكفاءات في تأطير مكاتب الاقتراع والصهر على عملية التصويت بإعتبارها حركية ديناميكية جديدة و”مطلب شعبي”.

وفي سياق آخر ، لم يستبعد محمد شرفي، اجراء مناظرة بين المترشحين والاحزاب بعد موافقة السلطة،

مشيرا أنّ القانون لايمنع المناظرة، وهي فكرة لجات لها البلدان المتقدمة و الجارة التونسية .