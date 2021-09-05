محمد شرفي: من مصلحة المواطن المشاركة في الإنتخابات المحلية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، على توفير كل الشروط، لتحصيل أكبر مشاركة في انتخابات المجالس الولائية والبلدية المقررة في الـ 27 من نوفمبر المقبل.

وقال شرفي، في تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى بلدية المحمدية اليوم الأحد، للاطلاع على ظروف انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية: “على المواطن إن يدرك أن من مصلحته المشاركة في الإنتخابات المحلية”.

وشدد شرفي، على محاربة الغش وإبعاد المال الفاسد عن العملية الإنتخابية، وتحقيق المصداقية والشفافية والمساواة بين كل المتدخلين سواء المترشحين أو المصوتين.

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