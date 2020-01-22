محمد شرفي يعلن عن استحداث هيكل تنظيمي جديد لتأطير الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأربعاء بمستغانم، عن استحداث هيكل تنظيمي جديد لتأطير العملية الانتخابية مستقبلا عوض النظام المعتمد سابقا.

وذكر شرفي أن هذا الهيكل الجديد الذي سيضم كفاءات مختلفة من المجتمع سيمكن من تعزيز عمل اللجنة بكل استقلالية وحياد.

وأضاف شرفي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع التنسيقي لأعضاء وممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لثماني ولايات غربية بمستغانم أن هذا الهيكل سيتيح تدعيم السلطة بالمورد البشري الذي يسمح لها بتأطير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف، مثمنا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل الدستور بما يضمن تعزيز الحريات وضمان الحياد إزاء مختلف المواعيد الانتخابية.

وأضاف شرفي في سياق متصل أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستواصل مهامها من خلال الاستماع إلى كل الفعاليات الوطنية والملاحظة ورصد كل ما هو منوط بمهام السلطة على غرار ما يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية.

وذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه ستكون له لقاءات مماثلة مع جميع المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا أن ذلك يعد “بمثابة انطلاقة لعمل السلطة في تحضير المواعيد الانتخابية ومختلف الاستحقاقات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية.

وتم خلال هذا اللقاء التنسيقي تكريم المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات وهران ومستغانم وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وعين تموشنت والشلف والمندوبين البلديين لذات السلطة بهذه الولايات الغربية.

وسيحضر محمد شرفي غدا الخميس الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع تعديل الدستور التي بادر بها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالتنسيق مع جامعة مستغانم والتي ستعرف حضور أساتذة وخبراء من جامعات الجزائر ووهران و قسنطينة و عنابة ومستغانم و الجلفة وتبسة.