قناة النهار اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعلن إصابة “محمد شرفي” بكورونا بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2021 - 12:04 محمد شرفي شارك غرِّد 287 0 محمد شرفي يصاب بكورونا..التفاصيل : رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966003 اقرأ أيضا شاهد فرحة عائلة لهوازي ڨايا المتحصل على اعلى معدل بتيزي وزو و الثالث وطنيا قناة النهار 22 جويلية وحيدة قروج: زوجي عرفتو صدفة و بنتي هي لي ختارتو قناة النهار 15 جويلية الصيف يحلى معنا: كيفية الوقاية من ضربات الشمس أثناء التدريب الرياضي قناة النهار 15 جويلية تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20 قناة النهار 22 جويلية