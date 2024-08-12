محمد شعوة: “أعدنا الاعتبار للمرأة الجزائرية ونشكر كل من ساند ايمان خليف”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى محمد شعوة، مدرب البطلة الجزائرية ايمان خليف، سعادته الكبيرة بالانجاز المحقق في أولمبياد باريس، موجها شكر خاص لكل من ساند ايمان خليف.
وصرح محمد شعوة، اليوم الإثنين، للصحافة الوطنية: “نحن جد سعداء لتمكننا من اسعاد كل الشعب الجزائري”.
كما أضاف: “نسبة مشاهدة الدور النصف النهائي كانت الأعلى في العالم، وأصبح كل العالم يعرف ايمان خليف”.
وأردف: “اعدنا الاعتبار للجزائر، وللمرأة الجزائرية، برفع العلم الوطني في باريس، واسعاد كل الشعب الجزائري”.
وتابع المدرب محمد شعوة: “نوجه شكر كبير لكل الشعب الجزائري، والجالية الوطنية بالخارج لتضامنهم ومساندتهم لايمان خليف”.
رابط دائم : https://nhar.tv/fCK0P