محمد شعوة: “رئيس الجمهورية دافع عن إيمان خليف كأنه يدافع عن ابنته”

أبرز محمد شعوة، مدرب البطلة الأولمبية ايمان خليف، الدور الكبير الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تتويج ايمان خليف بالميدالية الذهبية الأولمبية.

وصرح المدرب شعوة، لتلفزيون “النهار”: “يمكنني القول بأن الميدالية التي نالتها ايمان خليف تعتبر أغلى وأصعب ميدالية في تاريخ الرياضة الأولمبية، بالنظر للصعوبات التي واجهتها ايمان”.

كما أضاف: “هذا الانجاز، كان وراءه رئيس الجمهورية، الذي دافع عن إيمان خليف، كأنه يدافع عن ابنته، وشعرنا فعلا بعبارة “عمي تبون””.

وتابع محمد شعوة: “التهنئة التي نالتها ايمان خليف، على المباشر عبر الهاتف من رئيس الجمهورية، أشعرتها بأنها تنال التهاني من والدها”.