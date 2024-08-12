محمد شعوة: “رئيس الجمهورية دافع عن ايمان خليف كأنه يدافع عن ابنته”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز محمد شعوة، مدرب البطلة الأولمبية ايمان خليف، الدور الكبير الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تتويج ايمان خليف بالميدالية الذهبية الاولمبية.
وصرح المدرب شعوة، لتلفزيون “النهار”: “يمكنني القول بأن الميدالية التي نالتها ايمان خليف تعتبر أغلى وأصعب ميدالية في تاريخ الرياضة الاولمبية، بالنظر للصعوبات التي واجهتها ايمان”.
كما أضاف: “هذا الانجاز، كان ورائه رئيس الجمهورية، الذي دافع عن ايمان خليف، كأنه يدافع عن ابنته، وشعرنا فعلا بعبارة “عمي تبون””.
وتابع محمد شعوة: “التهنئة التي نالتها ايمان خليف، على المباشر عبر الهاتف من رئيس الجمهورية، أشعرتها بأنها تنال التهاني من والدها”.
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