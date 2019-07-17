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محمد شوقي: “أرشح هذا الرباعي الجزائري لجائزة أحسن لاعب في “الكان””

الرياضة
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محمد شوقي: “أرشح هذا الرباعي الجزائري لجائزة أحسن لاعب في “الكان””
بقلم كريم.تيغرمت

رشح الدولي المصري السابق، محمد شوقي، أربعة لاعبين من المنتخب الوطني الجزائري، لنيل جائزة أفضل لاعب في “كان 2019”.

وقال محمد شوقي، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “هذه البطولة تعد الأقل فنيا، مقارنة بالنسخ السابقة، رغم توفر كل عوامل نجاح هذه البطولة”.

وأضاف: “من وجهة نظري أرشح بعض اللاعبين الذين ظهروا بمستويات جيدة على غرار الرباعي الجزائري، بن ناصر، قديورة، فيغولي، ومحرز”.

وإلى جانب الرباعي الجزائري، رشح أيضا محمد شوقي، كل من: “النيجيري إيتيبو، السنغالي ساديو ماني، والتونسي وهبي الخزري”.


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