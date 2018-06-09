محمد صلاح: “راموس كاذب.. أضحكتني تصريحاته وإصابتي كانت أسوأ لحظة عشتها”

كذّب النجم المصري محمد صلاح، تصريحات قائد ريال مدريد سيرجيو راموس الذي أكد أنه تواصل مع لاعب ليفربول بعد الإصابة وأخبره أنه بخير.

وقال صلاح في تصريحات صحفية خص بها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أعلم إن كان تدخل راموس علي في نهائي رابطة الأبطال مقصودا أم لا”.

وأضاف: “أضحكتني تصريحات راموس، الذي قال أنه تواصل معي بعد الإصابة وأخبرته أنني على مايرام، هذا لم يحدث”.

وتابع قائلا: “فعلا، لقد أرسل لي رسالة، لكنني لم أخبره أبدا أنني كنت على ما يرام، ربما يمكنه أيضا أن يخبرني اذا كنت مستعدا للمشاركة في المونديال”.

واعتبر “الفرعون” المصري أن الإصابة التي تعرض لها في نهائي رابطة الأبطال من أسوأ اللحظات في مسيرته الكروية، مؤكدا أنها كادت تحرمه من لعب المونديال مع المنتخب المصري.