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محمد صلاح على خطى سواريز

الرياضة
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محمد صلاح على خطى سواريز
بقلم عبد النور حواز

شبّهت الصفحة الرسمية لـ”البريمرليغ” على “التويتر”، لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح بنجم الريدز السابق الأوروغوياني لويس سواريز.  

و كتب تويتر “البريميرليغ”:”صلاح على خطى سواريز “. مُرفقا ذلك بصورة للثنائي بقميص ليفربول.

و يتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 9 أهداف بعد مرور 12 جولة.

ليتنبئ له الجميع بتحقيق الكثير من الألقاب الفردية، وكذا التحول إلى نجم مطلوب بشدة في سوق تحويلات اللاعبين.  

و كان صلاح وراء الهدف الذي أهّل مصر إلى كأس العالم القادمة بروسيا بعد غياب دام 28 سنة.

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