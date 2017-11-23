محمد صلاح على خطى سواريز

شبّهت الصفحة الرسمية لـ”البريمرليغ” على “التويتر”، لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح بنجم الريدز السابق الأوروغوياني لويس سواريز.

و كتب تويتر “البريميرليغ”:”صلاح على خطى سواريز “. مُرفقا ذلك بصورة للثنائي بقميص ليفربول.

و يتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 9 أهداف بعد مرور 12 جولة.

ليتنبئ له الجميع بتحقيق الكثير من الألقاب الفردية، وكذا التحول إلى نجم مطلوب بشدة في سوق تحويلات اللاعبين.

و كان صلاح وراء الهدف الذي أهّل مصر إلى كأس العالم القادمة بروسيا بعد غياب دام 28 سنة.