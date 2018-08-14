“محمد صلاح” في أزمة مع الشرطة “البريطانية” !

كشفت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية أن النجم المصري “محمد صلاح” دخل في أزمة مع الشرطة البريطانية بعد التجاوزات التي قام بها.

حيث ظهر “صلاح” في فيديو تم نشره عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي وهو يستعمل “الهاتف المحمول” خلال قيادته لسيارته وهذا أمر مخالف للقوانين.

وبما أن “القانون فوق الجميع” فإن الشرطة البريطانية أكدت أنها فتحت تحقيقا في الأمر وأن الملف تم تمريره للإدارة المعنية.

وقال متحدث بإسم “ليفربول”: “بعد المناقشة مع اللاعب، ابلغنا شرطة المدينة بالأمر وبالظروف المحيطة باللقطة”.

وأضاف: “تحدثنا مع اللاعب وسنتعامل مع هذه الحادثة داخليا، لن يصدر أي بيان لا من اللاعب ولا من الفريق حول القضية”.

يذكر أن جماهير “الريدز” كانت تريد التقاط صورة مع “صلاح” قبل أن تورط هذا الأخير في أزمة مع الشرطة البريطانية.