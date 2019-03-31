محمد صلاح لشيرين : “احنا بنحبك وخليكي جامدة”

كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أنها تلقت مكالمة هاتفية من اللاعب العالمي، محمد صلاح، لدعمها في أزمتها الأخيرة.

حيث قالت شيرين، في حفلها، بالقرية العالمية بدبي، مساء الجمعة: ” من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جداً، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح”.

وأضافت شيرين، أنها تحب محمد صلاح، مؤكدة أنها إذا رزقت بصبي، فستسميه على إسمه.

وكانت شيرين، قد منعت من الغناء بمصر، بسبب بعض التعليقات التي اعتبرتها إدارة نقابة الموسيقيين غير لائقة، وتسيء لسمعة مصر.