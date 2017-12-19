محمد صلاح يعيش نجومية محرز

خطف اللاعب المصري محمد صلاح، الأضواء من رياض محرز، في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه ليفربول.

حيث يعيش النجم السابق للأهلي المصري نفس النجومية التي عاشها اللاعب الجزائري في موسم 2015/2016.

ففي أول موسم له في إنجلترا، وبعد مرور 18 أسبوع فقط، تصدر اللاعب المصري هدافي البريمير ليغ بـ 14 هدفا.

كما توج بلقب أفضل لاعبي إفريقي لسنة 2017، لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، ليخطف اللقب من محرز المتوج به في السنة الماضية.

وينافس على جائزة أفضل لاعبي القارة السمراء لهذه السنة لـ “الكاف”.

في وقت تخلو القائمة من اسم لاعب ليستر سيتي، وهو الذي توج بهذه الجائزة السنة الماضية.

وتتهاطل العروض على صلاح، وتداول اسمه على أعرق النوادي الأوروبية على غرار ريال مدريد وبرشلونة.

هذا السيناريو يذكرنا بمحرز في موسم 2015/2016، عندما كان النجم الأول للبريميرليغ، وكان الريال والبارصا يتنافسان عليه.

وكان يتصدر العناوين لأكبر الصحف البريطانية والإسبانية، ليخطف صلاح منه الأضواء ويعيش نفس نجومية محرز في الموسم ما قبل الماضي.