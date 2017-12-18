محمد صلاح ينافس ماني وأوباميانغ على خلافة محرز

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن القوائم النهائية لجوائز سنة 2017، اليوم الإثنين، ومن بينها قائمة اللاعبين.

وجاء الثلاثي المصري محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ والسينغالي ماني في القائمة النهائية، حيث يتنافسون على خلافة محرز كأفضل لاعب إفريقي.

ويتنافس كل من منتخبات الكاميرون، مصر ونيجيريا، على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا لسنة 2017.

أما جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لهذه السنة، فقد انحصرت بين كل من المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري كوبر.

ومدرب الوداد المغربي عموتة، بالإضافة إلى مدرب نيجيريا الألماني روهر

وفيما يخص جائزة أفضل نادي تواجد كل من الأهلى المصري، تي بي مازامبي والوداد اليبيضاوي في القائمة النهائية.