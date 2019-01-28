محمد طايبي: مراد مدلسي كان مجاهدا وشغوفا بمهنته

قال محمد طايبي محلل سياسي، أن الراحل مراد مدلسي “هو من الجيل الذي خرج من المدرسة الثورية وكان مجاهدا، وقد واكب الثورة التحريرية”.

“تميز مدلسي بجدية في مساره المعرفي ومسار التنمية كما تقلد عدة مناصب وزارية على غرار وزارة التجارة التي شغل قبلها في المديريات بالغرب الجزائري”.

وأضاف طايبي، أن ” الراحل مدلسي كان مشاركا في بناء الدولة الجزائرية، كما كان يحب الفكر والثقافة وشغوف بإعادة تكوين نفسه”.

مشيرا إلى أن “الوطنية واضحة وروح خدمة الدولة، كان صبورا وشغوفا بمهنته”

من جهته أفاد طايبي أن وفاة مراد مدلسي هو خسارة للمجلس الدستوري برؤيته الحكيمة وقدرته على تحقيق التوازنات”.