محمد طويل: المستقبل السياسي لأويحيى في الأرندي هياكل الحزب من تفصل في ذلك وهو سابق لأوانه

صرح محمد طويل عضو الحملة الانتخابية للمترشح عز الدين ميهوبي حول المستقبل السياسي للأمين العام للارندي أويحيى ان هياكل الحزب هي من تقرر ذلك وهي قضية مؤجلة.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بولتيك اليوم قال طويل ان أحمد اويحيى يمثل امام العدالة وعندنا ثقة كبيرة في العدالة، وفيما يخص عزله من الحزب اوإبقائه فهذا سابق لأوانه.

كما أكد محمد طويل ان تاريخ برمجت محاكمة أويحيى لم ولن يؤثر على الحملة الانتخابية لمترشح الارندي وأن العدالة تقوم بعملها ولا نشك في مصداقيتها.

وأضاف عضو الحملة الانتخابية للمترشح عز الدين ميهوبي إن الأرندي اليوم له قواعده وإطاراته وهي من تمثل الحزب اليوم.

واشار ذات المتحدث إلى أن كل إطارات وأعضاء الحزب ملتفة حوله واكبر دليل ذلك وقوفهم مع مرشح الحزب في حملاته عبر كل ارجاء الوطن.