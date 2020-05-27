محمد عبده: الحجر المنزلي جعلني أكتشف أن أبنائي 10 وليسوا 9!

مازح فنان العرب محمد عبده جمهوره، خلال ظهوره أمس الثلاثاء في حفلة افتراضية على “شاهد VIP”، من الحجر المنزلي.

واشتكى محمد عبده من الحجر المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9!.

وأورد الفنان: “ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمد لله أننا في نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا”.

وتفاعل متابعو محمد عبده مع تصريحه، وأبدوا إعجابهم بعفويته والتي وصفوها بأنها من طيب خاطر.