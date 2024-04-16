محمد عبده يتعرض لوعكة صحية وهذه حالته

تصدر اسم الفنان محمد عبده ترند منصات التواصل الاجتماعي؛ خاصةً عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. أدت إلى إلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته في البحرين يوم 19 من افريل القادم.

وأعلن الحساب الرسمي لـ “روتانا لايف” عبر “إنستغرام”، من خلال بيان رسمي. عن إلغاء حفل الفنان محمد عبده، والفنان خالد الشيخ في البحرين، وذلك بسبب ظروف صحية للفنان محمد عبده.

وحرص صالح الشادي، الذي يُعد من بين الأصدقاء المقربين لفنان العرب محمد عبده؛ على طمأنة الجمهور على حالته الصحية. والكشف عن تفاصيل الوعكة التي مر بها النجم السعودي.

ونشر صورة عبر حسابه على منصة “إكس” تجمعه بالفنان محمد عبده، تعود إلى لقاءٍ سابقٍ بينهما على متن الطائرة.

وعلق “الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية”.

وأضاف: “وصلني صوته مطمئناً جمهوره ومحبيه الآن، وهو يعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة. نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل. وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال”.