محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان

فاجأ فنان العرب محمد عبده اليوم الأحد جمهوره ومحبيه، بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن المطرب السعودي محمد عبده، عن إصابته بمرض السرطان، لافتاً إلى أنه يأخذ حقنة كل ثلاثة أشهر ، وقد تحسنت حالته عن السابق.

وطمأن فنان العرب في تسجيل صوتي محبيه أنه في حالة صحية جيدة.

وكشف محمد عبده لقناة “روتانا موسيقى” تفاصيل حالته الصحية، كاشفاً أنه كان مصاباً بسرطان في البروستاتا.

مبيناً أن الأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وأنه يأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد ذلك يومين يأخذ الكورس الثاني.

وتابع قائلاً: “أجريت فحوصات ونتيجتها هذه المرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثيرا. وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة. وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاؤكم عامل من عوامل الشفاء”.

وكان الفنان الشهير كشف عبر برنامج “تفاعلكم” أنه بدأ بتلقي أولى جلسات العلاج بـ”الكيماوي” في العاصمة الفرنسية باريس

وأضاف أنه بات يخضع للجرعات من أجل استكمال متطلبات العلاج، مطمئناً محبيه بأنه “بخير”.

وقال الفنان إنه سينهي بعد يومين 3 أشهر من رحلة العلاج لينتقل إلى المرحلة الثانية، مؤكداً أن الفحوصات المبدئية تشير إلى تحسن أفضل.

يذكر أن محمد عبده المغني والملحن السعودي الشهير، وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

ويُعتبر من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.