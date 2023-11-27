محمد عبده يقاضي بسمة بوسيل وهذا السبب!

قام المطرب محمد عبده، بمقاضاة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، حسب ما أفادت به العديد من التقارير الإعلامية خلال الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل، قامت بسمة بتأدية أغنية “الأماكن” بصوتها، وإهدائها لروح والدها الراحل.

ونشرت بوسيل الأغنية، وأرفقتها بتعليق: “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة. ويحفظها لي كل صباح. لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له”.

وأشارت التقارير إلى أن بسمة تلقت بلاغا رسميا بعد مقاضاتها من عبده، لإعادتها غناء “الأماكن”، دون استئذانه.

وردت بسمة على الإجراء بالقول: “حتى كوفر الأماكن اللي كنت عملاه لبابا عايزين يقاضوني عشانه!… زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا… لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغنّي حاجة ليا”.