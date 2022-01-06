محمد عبده يُرزق بمولوده الـ11 من زوجته الجزائرية

أعلن الفنان السعودى محمد عبده، عن إزدياد مولود جديد له، والذي أسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب عبده “72 عاما”، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله”.

ويعد هذا المولود الحادي عشر للفنان محمد عبده، حيث أعلن في عام 2018 عن استقباله لابنته العنود والتي يعد ترتيبها العاشر بين أبناءه.

ورزق الفنان بمولوده الجديد، من زوجة الثانية، وهي سيدة جزائرية الأصل وولدت في فرنسا.

وأنجبت زوجة الفنان الجزائرية 4 من الأبناء وهم خالد سنة 2013، وابنته عالية سنة 2016، والعنود سنة 2018. وقد أعلن مؤخراً الفنان محمد عبده أنه رزق بالمولد الذي اسماه سلمان.

وزوجة محمد عبده الثانية في بداية الأربعين من عمرها. وقد عقد قرانهما لكن لم يعلنا عن الزواج إلا بعد شفاء فنان العرب ونجاح العملية التي أجراها في قلبه.

وقد أشار مدير أعمال محمد عبده إلى أن زوجته الجزائرية تفوقت في دورها كزوجة وأم. حيث تركت كل أعمالها لتتفرغ لمرض محمد عبده وأولادها.

وقد صرحت إبنة محمد عبده نوره الكبرى أن والدها لم يتزوج مباشرة بعد انفصاله عن زوجته أم عبد الرحمن الأولى. بل بقي أعزب قرابة 11 عاماً، خلالها اهتم بموهبته الغنائية وعائلته. حتى تم إعلان زواجه من زوجته الثانية.

ويبلغ عدد زوجات الفنان محمد عبده اثنتين وهما زوجته الأولى سعودية الجنسية أم عبد الرحمن. وزوجته الثانية جزائرية الأصل.

وقد تزوج عبده مرتين فقط في حياته حيث كان قد انفصل عن أم عبدالرحمن منذ 12 سنة. لكنه استمر مع زوجته الثانية حتى يومنا هذا نافياً ما قيل عن زواجه مرة ثالثة.

وقد رزق الفنان من كلتا الزوجتين ب11 عشر ابناً وبنت وهم: نوره، ود، ريم، هيفاء، عبد الرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود، سلمان.

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