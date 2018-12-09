محمد عبد الرحمان: ” ستشاهدون نفس المريخ الذي فاز برباعية في مباراة الذهاب”

أكد لاعب المريخ السوداني محمد عبد الرحمان أن فريقه سيظهر بنفس الندية التي ظهر بها في مباراة الذهاب أمام إتحاد العاصمة، والتي مكنته من الفوز برباعية كاملة.

ويواجه المريخ السوداني يوم غد إتحاد الجزائر برسم إياب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال، ونشط محمد عبد الرحمان ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أين تحدث قائلا:

“إن شاء الله غدا ستشاهدون نفس المريخ الذي رأيتموه في مباراة الخرطوم، لأننا تعودنا على الظهور بنفس المستوى في أي منافسة، وإن شاء الله سنكون مركزين”