محمد عبد الله يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

مثل اليوم محمد عبد الله امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد من أجل استكمال التحقيق معه في القضايا المتابع فيها

وحسب مصادر “النهار اونلاين” فإن الدركي السابق محمد عبد الله يتم تقديمه حاليا قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود

للتذكير التهم الموجهة للدركي السابق جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية

جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية