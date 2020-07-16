محمد عرقاب.. تنقيب الذهب يمر بمرحلتين وانطلاق المشروع في سبتمبر

قال محمد عرقاب، وزير المناجم، إنّ تنقيب الذهب يمر على مرحلتين أساسيتين.

وأوضح عرقاب، أن المرحلة الأولى التي صادق عليها مجلس الوزراء هي الاستغلال الحرفي للمنجم، مشيرا إلى أن عدة دول متطورة في المجال المنجمي تستعمل هذه المرحلة مثل أستراليا، أمريكا الجنوبية.

وتتمثل الطريقة حسب تصريح الوزير للتلفزيون العمومي، في مجموعة من تعاونيات شبانية بالمنطقة يتم تكوينها في هذا المجال.

وأضاف عرقاب، أنه سيتم إعطاء هؤلاء الشبان، مساحات لتنقيب عن الذهب بتقنيات حرفية، وبعدها تأتي عملية تجميع كل العمليات الذهب وتحليلها في مخبر الموجود في تمنراست.

وأشار الوزير إلى أن المنقب عن الذهب يذهب إلى الجهات المعنية بكمية الذهب المنقبة ويأخذ أمواله مباشرة.

وستكون للوزارة المنتدبة للحاضنات، دور في هذه المرحلة، من أجل توفير الشباب ومرافقتهم.

وأكد عرقاب أن هذه المرحلة من شأنها القضاء على الاستغلال غير شرعي للذهب وتهريبه.

وتتمثل المرحلة الثانية، في الاستغلال الصناعي للمناجم وستكون بدفتر شروط والبحث عن شريك لأن الذهب موجود ويجب النزول إلى باطن الأرض بتقنيات حديثة.

وكشف وزير المناجم، أن سبتمبر بأقصى تقدير ستكون الانطلاقة الفعلية للمشروع.