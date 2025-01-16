محمد عرقاب في ولاية البويرة..وهذا ما أمر به

قام وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب بزيارة عمل وتفقد لولاية البويرة أين وضع حيز الخدمة مشروع إنشاء 04 منطلقات جديدة. متوسطة التوتر 30 كيلو فولط بالمنطقة الصناعية المتواجدة على مستوى واد البردي.، والتي تدخل في إطار برنامج تحسين الخدمة، وكذا لتدعيم شبكة الكهرباء ببلدية واد البردي التي تبعد 17 كيلومتر عن الولاية.

وقد وزير الدولة بالمناسبة، بعد الاستماع لعرض مفصل للمشروع حول الربط بالكهرباء للمنطقة ومعاينة المحول الثالث 30/60 كيلو فولط بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية. إلى الاستغلال الأمثل للمنشآت الكهربائية على مستوى شبكة التوزيع

ويتعلق الأمر بالخصوص بإنجاز محولات كهربائية (30/60 كليوفولط أمبير) التي من شأنها تحويل الطاقة الكهربائية من التوتر العالي إلى توتر متوسط ومنخفض، كما شدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المنشآت الكهربائية. التي يوجد جزء كبير منها قيد التجسيد في العديد من ولايات الوطن وخاصة بجنوب الوطن.

كما شدد الوزير على ضرورة ضمان صيانة دورية للشبكة الكهربائية وتجهيزاتها. لتدعيم الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمة خاصة خلال فصل الصيف.