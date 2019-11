محمد عساف يؤجل حفله مع حلا الترك بالسعودية لهذا السبب

View this post on Instagram

#Repost @benchmarkksa with @get_repost ・・・ جمهوري في #السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على اهلنا في غزة شاكراً تفهمكم #موسم_الرياض #الهيئة_العامة_للترفيه #بنش_مارك #عمو_زكي #محمد_عساف #حلا_الترك #ونتروندرلاند #حفلات_الرياض