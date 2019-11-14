محمد عساف يؤجل حفله مع حلا الترك بالسعودية لهذا السبب
أعلنت إدارة مهرجان موسم الرياض في السعودية، عن تأجيل حفل الفنان الفلسطيني محمد عساف، والنجمة البحرينية حلا الترك.
وجاء في بيان لإدارة المهرجان: “نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا تخص الفنان محمد عساف، نعتذر عن إحياء الحفل في الموعد المحدد له”.
وأضاف البيان: ” كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فروع “فيرجن ميجا ستور” لإسترداد قيمة التذاكر المباعة، وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.
وعن سبب هذا التأجيل، كتب محمد عساف عبر صفحته على انستغرام: “جمهوري في السعودية أعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على أهلنا في غزة شاكرا لتفهمكم”.
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