محمد عساف يشكر رياض محرز على مساندته لفلسطين

وصنع النجم رياض محرز، الحدث أمس الأحد، بحمله للعلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وبادر قائد الخضر على مساندة إخواننا الفلسطينيين، منذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.

وكان الساحر الجزائري، سباقا في إعلانه عن دعمه للقضية الفلسطينية، على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلى الميدان.

وتصدر وسم “فخر العرب الحقيقي“، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، بعد الخرجة المميزة للنجم الجزائري رياض محرز.

وقدم قائد الخضر، موسما ممتازا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، وساهم في حصد نجاحات فريقه في البطولة المحلية وكأس رابطة الأبطال الأوروبية.