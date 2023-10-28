محمد عساف يفقد الاتصالات مع عائلته في غزة

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف، أمس الجمعة أن الاتصالات مع عائلته التي تقطن في قطاع غزة، قد إنقطعت.

وكتب الفنان على صفحته بموقع “x” تويتر سابقا: “انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ اكثر من ساعتين. الانترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع”.

وأضاف الفنان: “نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي.. فلسطين حرة دائما وأبدا”.

وتعرض قطاع غزة ليلة أمس الجمعة إلى السبت، أعنف قصف صهيوني منذ بدء الحرب، حيث لم تتوقف الغارات أبدا وخلفت دمارا كبيرا.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف، قد أبدى حزنه وأسفه على الأحداث التي تشهدها غزة.

وكتب تدوينة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار. بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلوا بدم بارد. عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني لم يبق شيء على حاله”.

وأضاف الفنان: “لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر، قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس. دمروا كل شيء، تغيرت الملامح. ولا زالت غزة صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير”.