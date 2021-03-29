محمد عساف يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه

كشف النجم الفلسطيني الشاب، وخريج برنامج “أراب آيدول”، محمد عساف، لأول مرة، عن تفاصيل تعرفه على زوجته ريم عودة.

وقال عساف في برنامج “بصراحة” على قناة الأم بي سي: “تعرفت على زوجتي بالصدفة أثناء تواجد شقيقها في لندن، ومن دون أي ترتيب”.

وأضاف المطرب الفلسطيني: “شقيقها تعرف عليَّ وصافحته فور رؤيته وطلب مني أن يلتقطوا معي صورة”.

وأكد محمد عساف، أنه وبمجرد رؤية زوجته الحالية، أعجب بها، وبحث عنها حتى استطاع الوصول إليها.

وتابع الفنان: “بدأ الحديث بيننا وبدأنا نزور بعض في البيت وتعرفت على أخوتها، وأحببت الترابط العائلي الذي شعرت به داخل عائلة زوجتي”.

وكشف عساف، إن أكثر شيء جذبه في زوجته، أنها هادئة كثيرًا، وتأخذ الحياة ببساطة، وكلامها دائمًا في محله.

مشيرا إلى إن ريم عودة، كانت خائفة من الإرتباط به بسبب شهرته، كونها تريد الاستقرار في حياتها ولكنه طمأنها.

وتزوج الفنان الفلسطيني، من ريم عودة، وهي من خارج الوسط الفني، في شهر أوت الماضي.