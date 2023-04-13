قناة النهار “محمد علال: “الجزائر البلد الوحيد الذي يتقاعد فيه المخرج بقلم قناة النهار نشر في 13 أفريل 2023 - 01:40 الجزائر شارك غرِّد أرسل 21 0 رابط دائم : https://nhar.tv/K5Ljy برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع قناة النهار 05 أفريل محمد علال: "ماكاش فنان ماعندوش خلاف مع زميله" قناة النهار 09 أفريل أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق قناة النهار 29 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 13 | السينيال قناة النهار 04 أفريل ضحكة ولعبة / شيء موجود في الجنة ومتواجد في الأرض ؟ قناة النهار 01 أفريل أمين بومدين: "عهد الكاميرات الخفية لم ينتهي ولابد من التجديد" قناة النهار 05 أفريل سعيد بطل بنت البلاد وغاني الجزائري دارو حالة وما قدروش يربحو في "Mi Mi Li" قناة النهار 04 أفريل djam يلهب بلاطو موسيقى late show بأغنية البالون يدور قناة النهار 25 مارس الشاب حميدو: كنت نسمع "كادير الجابوني" وكنت نقلدو في أغانيه بعدها درت ستيل خاص بيا قناة النهار 01 أفريل أنيس بورحلة يطرب الحاضرين بأغنيته الجميلة كيف ندير قناة النهار 31 مارس