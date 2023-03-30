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محمد علال: العدو الأول للفنان هي الرقابة وحذف المشاهد والجمهور هو لي يحكم

بقلم النهار أونلاين
محمد علال: العدو الأول للفنان هي الرقابة وحذف المشاهد والجمهور هو لي يحكم
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