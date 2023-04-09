قناة النهار محمد علال: النقد في رمضان لديه خصوصية ومرتبط بالجمهور والذوق العام بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أفريل 2023 - 01:40 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LPIbE برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا طيب معانا / كيش بالسلق وشوصون بالطماطم والتونة 🥧 بايلا بالريزوتو 🦐🦪 قناة النهار 05 أفريل أنيسة علي باي: الفنان الحقيقي لا يحتاج إلى ترويج في الكاميرا الخفية قناة النهار 05 أفريل الممثل علي شرف: "مذابيا ينساو "رجلاوي " ويعيطولي "بولومبو" قناة النهار 07 أفريل فرقة "djmawi africa" يكشفون عن أفضل حفلاتهم عبر العديد من دول العالم قناة النهار 08 أفريل النفس و الصيام : هل مانزعم فعله هو حقا ما نفعله؟ قناة النهار 04 أفريل "ريحة البلاد : صديقات جزائريات في" ديارالغربة" يتشاركن الإفطار مع صديقة فرنسية .."فطور يشهّي قناة النهار 25 مارس الهادي طاهيري خلعهم في" blind test" .. جاب كامل الغناء صحيح قناة النهار 01 أفريل محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في "بنت البلاد" وكانت عندي الثقة باه يقبلوني قناة النهار 04 أفريل إرتفاع محسوس في الحرارة على أغلب الولايات قناة النهار 28 مارس رحيم : نعذر المخرج مزاحم.. قناة النهار 07 أفريل