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محمد علال: جعفر قاسم عمرو ما نقص من قيمتي

بقلم النهار أونلاين
محمد علال: جعفر قاسم عمرو ما نقص من قيمتي
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محمد علال: “جعفر قاسم عمرو ما نقص من قيمتي وما عنديش مشكل معاه”.

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