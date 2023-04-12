قناة النهار “محمد علال: “دار الفشوش من أصعب الكوميديا التي راهن عليها جعفر قاسم بقلم قناة النهار نشر في 12 أفريل 2023 - 01:24 الجزائر شارك غرِّد أرسل 23 0 رابط دائم : https://nhar.tv/aP7Og برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا موسيقى Late Show.. ألمع نجوم الفن والموسيقى مع رياض أبركان يوميا في رمضان قناة النهار 25 مارس غاني الجزائري: عائلة عبابسة جيراني وتعلمت من عندهم الفنّ والموسيقى قناة النهار 04 أفريل بك نفتخر : تكريم "قاديرو الخير"..إسم على مسمّى و أعماله الإنسانية تتكلم عنه قناة النهار 05 أفريل طيب معانا : سلطة سيزار 🥗دجاج بصلصة الفطر 🍗🍄وموخيتو بالعسل 😋 قناة النهار 26 مارس "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل "محمد علال: " كاين تطور ولكن بعض الأعمال الدرامية ماكانتش في المستوى هذا العام قناة النهار 10 أفريل الشاب سمير يغني" ماشي كامل بنات الناس" ويذكر الجميع بالزمن الجميل قناة النهار 03 أفريل نسيمة جعفر باي: "كاين بزاف ناس ما يحبونيش والرزق على ربي" قناة النهار 09 أفريل أمال وهبي: هذا هو السبب الحقيقي لإختياري بنت البلاد قناة النهار 02 أفريل بين البيت والعمل.. نساء يخترن إطعام عابري السبيل لمضاعفة الأجر قناة النهار 05 أفريل