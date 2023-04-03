قناة النهار محمد علال: شفنا تقليد أعمى في بعض الأعمال بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أفريل 2023 - 09:51 شارك غرِّد أرسل 41 0 محمد علال: ” شفنا تقليد أعمى في بعض الأعمال و هذا هو المشكل الحقيقي”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IM6t1 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا البويرة : توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 19 مارس أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات قناة النهار 03 أفريل بيونة.. كي ندخل في عمل ما نندم على والو قناة النهار 31 مارس "رجال صدقوا / إبن عم النبي وعظمته .." جعفر بن أبي طالب قناة النهار 24 مارس البويرة: ركود في حركة بيع السيارات بسوق بشلول بعد دخول السيارات الجديدة قناة النهار 20 مارس زيتوني: السوق الوطنية تشهد وفرة في إنتاج مختلف المواد واسعة الإستهلاك قناة النهار 27 مارس مع النابلسي / المفهوم الحقيقي للشباب قناة النهار 24 مارس من أكبر العمليات.. الأمن يحجز قرابة 2 مليون قرص "بريغابالين" عشية رمضان قناة النهار 24 مارس "ضحية انهيار المبنى من مستشفى وهران.." طلبنا من المقاول يوقف أشغال الحفر حتى وقعت الكارثة قناة النهار 13 مارس الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس