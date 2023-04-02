قناة النهار محمد علال: ” ظاهرة أشباه الفنانين أصبحت مشكلة” بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 10:42 شارك غرِّد أرسل 71 0 “محمد علال: ” ظاهرة أشباه الفنانين الذين ينتقدون الفنانين الحقيقيين أصبحت مشكلة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5YpRw برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا عبد القادر جريو "جابها فوور" في فقرة "بدل style" بكلمات أغنية أمال وهبي على إيقاع الرايوي قناة النهار 02 أفريل النفس والصيام / مفاهيم الصيام من الجانب النفسي قناة النهار 25 مارس النهار تقضي يوما رمضانيا مع عائلة بلعباسية قناة النهار 29 مارس فاسألوا: رمضان شهر الرحمة قناة النهار 25 مارس زفيزف : الدخول سيكون مجاني للمناصرين الجزائريين قناة النهار 26 مارس إرتفاع أسعار ملابس العيد للأطفال.. وإقبال كبير للمواطنين عليها قناة النهار 31 مارس "محمد علال يرد على سامية طبوش.. "المخرج ما عندوش سامية وحدة وبهذا الفعل تولي العقلية سوسيال قناة النهار 30 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 03 "أخو البنات قناة النهار 30 مارس الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس واش داني / تكون تمشي في أمان الله يخرجولك كلاب جيعانين يجرو موراك واش دير😂🤣 اللخّر مايسلكش !! قناة النهار 29 مارس