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محمد علال: ” ظاهرة أشباه الفنانين أصبحت مشكلة”

بقلم النهار أونلاين
محمد علال: ” ظاهرة أشباه الفنانين أصبحت مشكلة”
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“محمد علال: ” ظاهرة أشباه الفنانين الذين ينتقدون الفنانين الحقيقيين أصبحت مشكلة.

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