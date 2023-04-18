قناة النهار محمد علال في تعليق عن برنامج” زووم” لـميستر إيكس.. “هذا الشيء لي خلا الجمهور يحب البرنامج “ بقلم قناة النهار نشر في 18 أفريل 2023 - 01:42 الجزائر شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/j39iC برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات البرية قناة النهار 02 أفريل أمين بومدين: "عهد الكاميرات الخفية لم ينتهي ولابد من التجديد" قناة النهار 05 أفريل رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: دجاج بالبطاطا في الفرن و فوندون بالشكلاطة قناة النهار 06 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن : معجزة التمر قناة النهار 04 أفريل أنيسة علي باي : "هذه هي الكاميرا كاشي لي عجبتني هذا العام" قناة النهار 05 أفريل الشاب رشدي: "ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه" قناة النهار 06 أفريل مفيدة عداس: دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش.. قناة النهار 14 أفريل 😁 ضحكة و لعبة : باش تربح كادو..جاوب على السؤال ولاّ دير سيلفي مع البلاكة قناة النهار 04 أفريل واش داني / اليوم فيروس كوكو لحق لولاية الوادي🤣🤣 دارلهم حالة طوارئ قناة النهار 08 أفريل ريحة البلاد : اليوم فطرنا عند السيدة سهام..فطور معاها و مع الأولاد جازهايل تقول ماشي في ديار الغربة قناة النهار 06 أفريل