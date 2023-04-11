قناة النهار محمد علال: “كاين فنانين قدم يخافوا على مكانهم ويغيرو من الجيل الحالي” بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أفريل 2023 - 11:21 شارك غرِّد أرسل 34 0 محمد علال: “كاين فنانين قدم يخافوا على مكانهم ويغيرو من الجيل الحالي”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N4dMm برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرءان : نعمة الماء قناة النهار 26 مارس إيناس بطلة الدامة تكشف كواليس تصوير الدامة.. قناة النهار 04 أفريل بيونة ترد على الإتهامات بالعمل في فرنسا ورفض الجزائر.. قناة النهار 31 مارس "نوال زعتر:" كمية إنتاج المسلسلات كاين هذا رمضان وراني فرحانة قناة النهار 26 مارس أمين بومدين: الكاميرا الخفية تخدم الفنانين في مثل هذه الحالات قناة النهار 05 أفريل محمد علال: مرحلة انتقال صانع المحتوى إلى "ممثل" صعبة قناة النهار 02 أفريل طيب معانا/ بوراك بالجبن وكيش بالجلبانة والبصل المكركل🥧 خبز الطماطم 🥖 كعكة الموز بالشكولاطة🍫🍌 قناة النهار 02 أفريل "ليلى توشي "توحشت المسرح ولكان مانلعبش على الخشبة نلعب في الشارع قناة النهار 31 مارس "Blind test" مع عبد القادر جريو.. "لقاها وهي طايرة" قناة النهار 02 أفريل الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل