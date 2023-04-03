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قناة النهار

محمد علال.. لا يوجد تنظيم

بقلم النهار أونلاين
محمد علال.. لا يوجد تنظيم
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محمد علال: لا يوجد تنظيم ولا توجد رؤية من مؤسسات البث في إنتاج الدراما.

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