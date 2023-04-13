قناة النهار محمد علال: معظم صنّاع الكوميديا في الجزائر توفوا أو إعتزلوا بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 11:12 شارك غرِّد أرسل 9 0 محمد علال: معظم صنّاع الكوميديا في الجزائر توفوا أو إعتزلوا والكل يؤكد على إمتيازهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gVIhu برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "رجلاوي": أول مرة في حياتي خدمت عمل درامي قناة النهار 07 أفريل فرقة الداي تكشف عن ألبومها الجديد الذي سيرى النور هذا العام قناة النهار 02 أفريل الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري قناة النهار 09 أفريل بلال بطل الدامة: "ما أزعجنا حتى واحد .. عاونونا وعاملونا كيما أولادهم". قناة النهار 11 أفريل واش داني/ الحاج خلّا فيستا ماركا تتّغسل رجعولو واحدوخرا رخيصة🤣🤣"جيبولي الفيستا ديالي ولّا ماتفراش" قناة النهار 04 أفريل النفس و الصيام : إغتنام فرصة الشهر الفضيل قناة النهار 10 أفريل عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ قناة النهار 06 أفريل رجلاوي: راني نتمنى مانزيدش نخدمة في رمضان.. قناة النهار 07 أفريل نسيمة جعفر باي: "كاين بزاف ناس ما يحبونيش والرزق على ربي" قناة النهار 09 أفريل "عيشة بنت البلاد: "مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه قناة النهار 29 مارس