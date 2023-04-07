قناة النهار محمد علال: من الصعب إستبدال الشخصية في الكوميديا عكس الدراما بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أفريل 2023 - 11:22 شارك غرِّد أرسل 14 0 محمد علال: من الصعب إستبدال الشخصية في الكوميديا عكس الدراما. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wp6gn برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "أمال وهبي: "في الألبوم ركزت على اللهجة الجزائرية بـ5 أغاني قناة النهار 02 أفريل بيونة ترد على الإتهامات بالعمل في فرنسا ورفض الجزائر.. قناة النهار 31 مارس قدوتي بك نفتخر" .. برنامج مليئ بالمفاجآت يأتيكم خلال رمضان" قناة النهار 17 مارس سيليا ولد محند:الأغنية الأمازيغية لا تقتصر على منطقة القبائل قناة النهار 07 أفريل الجماهير الجزائرية تصنع أجواء رائعة بتونس قبل مباراة الخضر قناة النهار 27 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ خبيزات محشيين و روتي كيما تاع برّا قناة النهار 30 مارس المغني أمون تالنت يُشعل بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا وين وزهري وين" قناة النهار 27 مارس واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس دادي زانغا: صعب واحد يضحك الجزائريين في غياب صالح أوقروت قناة النهار 26 مارس