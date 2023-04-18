قناة النهار محمد علال: نحن لا ننتقد بل نراجع الأعمال الرمضانية ونعطي رأينا فيها فقط. بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أفريل 2023 - 12:14 شارك غرِّد أرسل 13 0 محمد علال: نحن لا ننتقد بل نراجع الأعمال الرمضانية ونعطي رأينا فيها فقط. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/er8Qe برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "رمضان مع هشام كوك : حلويات تقليدية "صابلي و غريبية قناة النهار 17 أفريل أمين تيتي: يطرب الحاضرين بأغنية المرحوم حسني راني مرا هنا ومرا لهيه قناة النهار 29 مارس تيارت: مليون و300 ألف لتر من الزيوت الجزائرية قريبا في السوق قناة النهار 12 أفريل فرقة الداي تكشف عن ألبومها الجديد الذي سيرى النور هذا العام قناة النهار 02 أفريل بيونة.. كي ندخل في عمل ما نندم على والو قناة النهار 31 مارس رجال صدقوا / الصحابي بلاب بن رباح رضي الله عنه قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: الفنان إذا أتقن عمله المتابعين لن يبحثو عن حياته الشخصية أبدا قناة النهار 17 أفريل هذا هو دور كل فرد من أفراد فرقة "جمعاوي أفريكا" قناة النهار 08 أفريل هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير عزيز جردة قناة النهار 07 أفريل ضحكة ولعبة / كم يملك الأخطبوط من قلب ؟ 🤣شاهد الإجابة قناة النهار 07 أفريل