قناة النهار محمد علال: يجب تدشين مسرح كبير بمقاييس عالمية في الجنوب لإحتضان المواهب الشابة بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 12:57 شارك غرِّد أرسل 32 0 محمد علال: يجب تدشين مسرح كبير بمقاييس عالمية في الجنوب لإحتضان المواهب الشابة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6NkJC برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "نسيمة جعفر باي: "هذا هو سبب تراجع المسلسلات الدينية في الجزائر قناة النهار 15 أفريل وهران: إستلام 6 أطنان من اللحوم الحمراء المستوردة وإستحسان من قبل المواطنين قناة النهار 10 أفريل بلال حلاج: "ما كنتش متوقع كاميرا كاشي "واش داني" تحصد 9 ملايين مشاهدة". قناة النهار 05 أفريل بلماضي: غامرت باللعب بدفاع جديد قناة النهار 28 مارس سيليا ولد محند: ولدت في وهران وتربيت فيها لكني رجعت لأصولي القبائلية قناة النهار 07 أفريل عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل كنزة موسوس: لا نقارن أنفسنا مع مصر التي يوجد فيها مسرح في كل جامعة قناة النهار 14 أفريل الفريق أول "السعيد شنقريحة" في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية الجزائر قناة النهار 06 أفريل أم الخير: "الجزء الثالث من بنت البلاد فيه مفاجآت كثيرة " قناة النهار 29 مارس واش داني /الأغواط ناس كراما مدلو فيستا باطل🤣 بلال حلاتلو عاود رجع يدي لخاوتو🤣السيّد تقلّق دار عليه قناة النهار 31 مارس